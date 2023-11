In azienda volano i bonus ai lavoratori di Cristina Casadei

Dagli 8mila euro di Tenaris per un semestre ai 13.500 di Ferrari, fino alla una tantum di 3mila euro di Eni (oltre ai 5.200 di premio)

Riprese aeree con drone sito di Dalmine









Ci sono TenarisDalmine, Ferrari, Eni, Intesa Sanpaolo. E poi Poste, StMicroelectronics, ma anche Prada, Air liquide, il gruppo Arvedi, Pirelli, solo per aprire l’elenco delle aziende che stanno scegliendo di affiancare ai premi di risultato, anche bonus una tantum per sostenere le buste paga dei lavoratori in un anno in cui bollette e inflazione hanno ridotto il potere di acquisto. Con importi che stanno raggiungendo livelli alti come non mai, grazie ai risultati. Tra i premi si va dagli 8mila euro di TenarisDalmine per il primo semestre 2023, ai 13.500 euro che Ferrari ha corrisposto sempre quest’anno (per risultati 2022).

Gli accordi di produttività

L’ultimo report del Ministero del Lavoro sugli Accordi di produttività spiega che, analizzando i depositi che si riferiscono a contratti tuttora attivi, il numero di lavoratori beneficiari è quasi 4,6 milioni (4.569.888). Oltre la metà degli accordi sono nell’industria (55%), il 44% nei servizi e l’1% in agricoltura. Il valore annuo medio del premio risulta 1.511 euro: questo significa un valore complessivo redistribuito di circa 7 miliardi. Solo considerando i premi, a cui vanno poi aggiunti tutti gli importi una tantum, tra cui spiccano i 3mila euro dell’Eni (che vanno ad aggiungersi a un premio 2023 di 5.200 euro), come anche i 5mila euro di Prysmian, per chi diventa genitore.

La logica redistributiva

Quando si considerano i valori nel complesso, soprattutto in grandi aziende, l’ammontare fa quasi pensare al fatturato di una media impresa: Intesa Sanpaolo, in una logica redistributiva, grazie ai risultati, ha aumentato l’ammontare complessivo del premio 2023 a 155 milioni di euro. Un importo in forte crescita dai 116 milioni di euro del 2022. Non solo, perché i bancari hanno in trattativa il rinnovo del contratto con un aumento record da 435 euro (dove c’è anche una quota di produttività) e il ceo e consigliere delegato di Intesa, Carlo Messina, ha già detto che darà un aumento entro l’anno, indipendentemente da come si evolverà la trattativa.

Effetto normativa e maxiutili

L’elenco delle imprese sembra destinato ad allungarsi, tanto per effetto della normativa sulla detassazione dei fringe benefit, quanto per le risorse di cui molte aziende dispongono anche per via del buon andamento dei risultati economici e dei maxiutili. E non sembra finita qui, perché, incrociando gli ultimi valori dei premi – erogati nel 2023 e riferiti ai risultati del 2022 - di aziende come Ferrari o Eni e gli ottimi risultati aziendali dei primi nove mesi dell’anno e le previsioni di chiusura, i prossimi premi (2024, riferiti ai risultati 2023) potrebbero portare nelle tasche dei lavoratori importi ancora più consistenti.

Risultati e premi record

Il premio di redditività ha raggiunto un valore record alla TenarisDalmine, dove i risultati della prima metà del 2023 hanno trascinato fino a 8mila euro la prima tranche che l’azienda erogherà ai suoi 2.200 lavoratori, redistribuendo così una quota della ricchezza generata, in relazione ai risultati. La prima tranche di quest’anno verrà poi completata con una seconda, con un ammontare complessivo calcolato sui risultati dell’intero anno. A chi converte il premio in beni e servizi di welfare arriva anche un contributo addizionale aziendale del 10% del convertito. E non è finita perché ci sono anche il bonus carburante per 200 euro e il credito welfare per 400. In Ferrari il contratto collettivo specifico di lavoro per il quadriennio 2023-2026 prevede aumenti salariali per i lavoratori superiori all’11%, e anche l’erogazione di 400 euro una tantum in 2 tranche e buoni carburante per 200 euro. Previsioni che vanno ad aggiungersi a uno dei premi più alti in Italia, pari a 13.500 euro nel 2023 (12mila nel 2022). Anche in prospettiva. L’ultimo trimestre da record, ha infatti trascinato verso l’alto i dati dei primi nove mesi e le stime per quest’anno e fanno immaginare per il 2024 l’arrivo di un maxipremio di competitività per i lavoratori. Anche ai lavoratori di Pirelli, il 2023 ha portato sia bonus una tantum che premio. La società ha dato in Italia un premio di risultato di 2.500 euro legato a risultati, indicatori di sostenibilità e obiettivi. Un valore che, convertendo l’intero premio in servizi welfare, può salire fino a 3.000 euro grazie al contributo aggiuntivo dell’azienda. Pirelli ha inoltre messo a disposizione dei dipendenti l’intera quota di Fringe Benefit pari a 258 euro e nel 2024 darà un bonus da 500 euro ai neo genitori nell’anno 2023, a cui sono dedicate specifiche misure di welfare.

Una tantum in rialzo

Eni, oltre a un premio di risultato che quest’anno supera i 5.200 euro (+70%), ha aggiunto nel pacchetto dei compensi di 20mila lavoratori (escludendo i dirigenti) un importo una tantum di 3mila euro lordi, grazie a un piano di interventi straordinari per 85 milioni di euro. A cui si aggiunge l’aumento del buono pasto in smart working e un bonus carburante/ricarica elettrica di 200 euro. Mentre è in discussione il rinnovo del contratto di Poste, l’ad Matteo Del Fante, ha annunciato che a tutti i dipendenti, in novembre, verrà corrisposta una una tantum di mille euro per i risultati, ma anche per mitigare la dinamica inflattiva. Il gruppo Air liquid, a fronte dei risultati economici eccezionali per il 2023, ma anche della normativa, ha concordato con Femca, Filctem e Uiltec, un contributo di 1.000 euro che verranno caricati sul portale welfare, spendibili o convertibili in buoni spesa entro dicembre 2023. In Arvedi Ast, è stato deciso un riconoscimento in welfare esente da tassazione fiscale che comprende diversi strumenti, come spiegano Fim, Fiom, Uilm: 200 euro saranno per buoni carburante da usare fino al 20 dicembre (Decreto energia) e altri 200 euro saranno caricati sulla piattaforma welfare. Inoltre per chi ha figli a carico la proprietà ha deciso l’elargizione di altri 300 euro. Nella moda il gruppo Prada, che nei mesi scorsi ha condiviso con i sindacati il primo premio di risultato - fino a un massimo di 1.450 euro - ha previsto anche un importo welfare di 1.300 euro annui per 3 anni. Un settore dove i risultati aziendali hanno trascinato verso l’alto i premi è sicuramente l’alimentare. Ferrero, per esempio, a ottobre ha definito un premio per l’esercizio 2022/2023 con importo target di 2.450 euro. Nel nuovo integrativo ha invece definito un premio che potrà raggiungere complessivamente 7.760 euro nel triennio. Nel gruppo Lavazza, nel 2023 il premio ha raggiunto fino un valore di 3.600 euro sulla base dei risultati conseguiti dalla società nel 2022. Alla Barilla il nuovo integrativo ha portato a un incremento del premio per obiettivi, con un messo in palio che nel triennio potrà raggiungere fino 8.790 euro e con la possibilità di convertirne una parte in welfare (con una maggiorazione a carico dell’azienda sulla quota convertita del 10%).

Il pacchetto di StM

Sempre discutendo con i sindacati, la StMicroelectronics la multinazionale dei semiconduttori che in Italia ha circa 12.500 lavoratori ha definito l’ipotesi di accordo 2024-2026 sull’integrativo aziendale con un pacchetto di misure che prevedono più salario e welfare. Adesso è al voto delle assemblee, ma dal primo gennaio del 2024 prevede, tra l’altro, un aumento della retribuzione fissa e un premio fisso che a regime sarà di mille euro all’anno. Il valore del premio di risultato verrà praticamente raddopgpiato e in tre anni salirà a 5.500 euro (4.500 nel 2024, 5mila nel 2025 e 5.500 nel 2026), mentre a marzo del 2024 arriveranno 700 euro in flexible benefit.

La redistribuzione

A proposito di redistribuzione, Prysmian, la multinazionale dei cavi, calcola che nel 2022 il totale del valore economico generato per tutti gli stakeholder, si è attestato a 16.719 milioni di euro nel 2022. Gran parte del valore è stato redistribuito per un totale di 16.211 milioni: il 10,85% di questa somma viene redistribuito per la remunerazione del personale. A fianco di iniziative specifiche per ogni paese Prysmian ha un innovativo piano di incentivazione azionaria denominato Be in, ha voluto guardare anche alla demografia. E ha introdotto una nuova Parental Policy, che contempla misure di welfare e da gennaio 2024 un bonus bebè di 5mila euro a neogenitore.