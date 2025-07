In calo del 6,5% le assunzioni nel primo trimestre nel privato

Il rallentamento dell’economia si fa sentire sul mercato del lavoro. Nel primo trimestre si assiste ad una frenata del 6,5% delle assunzioni nel privato rispetto allo stesso periodo del 2024, la flessione è solo in parte compensata dall’incremento delle stabilizzazioni (+7,6%) che non è sufficiente a portare in segno positivo le attivazioni che tra gennaio e marzo diminuiscono del 5,1%.

Secondo l’osservatorio del mercato del lavoro dell’Inps le assunzioni nel primo trimestre sono state 1,844milioni...