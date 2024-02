In ferie stessa retribuzione di quando si lavora

La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, in base all’articolo 7 della direttiva 2003/88/Ce per come interpretato dalla Corte di giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. È quanto stabilito dalla Cassazione 2674/2024 del 29 gennaio.

La vicenda riguarda alcuni dipendenti di Trenord con la qualifica di macchinisti, che hanno...