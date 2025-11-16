In studio sempre più dipendenti, per i titolari flessione continua
I dati di Confprofessioni fotografano l’aumento di personale: +24% in dieci anni per avvocati, <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">commercialisti, medici e tecnici, a fronte di un calo tra i proprietari dei servizi. Cresce la quota di uomini </span>
Cresce il lavoro dipendente negli studi, in particolare tra gli uomini, ma di pari passo con la flessione del numero dei professionisti titolari degli stessi studi. E per i dipendenti aumentano le tutele di welfare. A tracciare l’evoluzione delle dinamiche del lavoro negli studi professionali è il Rapporto di Confprofessioni sul «Il ruolo sociale dei liberi professionisti» presentato nei giorni scorsi.
Il dossier mette a confronto le dinamiche del mondo dei lavoratori dipendenti del terziario con ...
