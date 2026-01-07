Inail: sanzioni civili con riduzione all’1,60 per cento dal 1° gennaio 2026

L’Inail, con la circolare 61/2025 del 23 dicembre, facendo seguito al Dm 10 dicembre 2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 289 del 13 dicembre 2025) che ha fissato il saggio degli interessi legali nella misura dell’1,60% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, ha reso noto che tale tasso costituisce la misura di riduzione massima delle sanzioni civili, nonché la misura della sanzione dovuta nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze...

