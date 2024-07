Incentivi per assumere: le alternative alla decontribuzione Sud L’agevolazione contributiva per le assunzioni nel Mezzogiorno è prorogata al 31 dicembre 2024 per i contratti stipulati entro il 30 giugno. Le assunzioni decorse dal 1° luglio 2024 in poi non potranno più essere agevolate con il vecchio bonus. È utile dunque ragionare sugli incentivi alternativi