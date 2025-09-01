ScadenzarioContrattualeConsorzi ed enti di sviluppo industriale01 Settembre 2025Continua a leggere NT+ LavoroProva 1 mese da 4,90 €Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica Contenuti esclusivi sempre aggiornati Guida al Lavoro digitale Schede e approfondimenti operativi Newsletter e Web App Perché abbonarsi Sei già abbonato?AccediGli ultimi contenuti di Guida al Lavoro30 Settembre 2025Trasferta e trasfertismo, due i regimi di imponibilità fiscale e contributiva delle indennitàdi Potito di Nunzio e Laura Antonia di Nunzio30 Settembre 2025Il criterio del 25 per cento dell'orario di lavoro nella sicurezza sociale Uedi Camilla Fino29 Settembre 2025La reperibilità tra computabilità nell'orario di lavoro e specifici obblighi retributividi Dario Ceccato e Paola Salazar29 Settembre 2025Il tirocinio extracurriculare simulato, dalla vigilanza ispettiva al reatodi Giuseppe Barbera e Attilio Romano29 Settembre 2025Smart working nei comuni montani, esonero contributivo dal 2026di Gianfranco Nobis