Indennità di discontinuità: la legge di Bilancio 2026 ritocca ancora l’Idis
Soglia del requisito reddituale elevata a 35mila euro. Per gli attori cinematografici e dell’audiovisivo necessaria almeno 15 giornate di contribuzione accreditata
La legge di Bilancio 2026 interviene nuovamente sull’indennità di discontinuità (Idis), confermando come l’ammortizzatore introdotto per i lavoratori dello spettacolo sia ancora oggetto di continui aggiustamenti. L’ennesima modifica, a poco più di due anni dalla sua istituzione, sembra rispondere all’esigenza di affinare lo strumento; al tempo stesso, tuttavia, mette in luce una persistente instabilità della disciplina, che rende complessa la programmazione per i lavoratori e per gli operatori del...