Indennità fermo pesca, domande dal 23 aprile

Dal 23 aprile al 16 giugno le imprese che svolgono pesca marittima possono presentare la richiesta dell’indennità di sostegno al reddito per i dipendenti a fronte del fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio del 2024. L’indennità giornaliera onnicomprensiva può avere un importo massimo di 30 euro e va richiesta presentando una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda. La domanda deve essere avanzata esclusivamente tramite il portale Fermo pesca, che presenta una procedura...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi