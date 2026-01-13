Indennità di fine rapporto per il non residente: ripartita la potestà impositiva
Attribuito rilievo all’accordo per la ripartizione del suo pagamento in funzione dei periodi di lavoro svolti in Italia e Finlandia
Nella risposta a interpello 1/2026 , pubblicata il 12 gennaio 2026, l’agenzia delle Entrate analizza il trattamento fiscale riguardante indennità di fine rapporto maturate in contesti cross border, erogate a un soggetto non residente.
In particolare, la società istante - residente in Italia e appartenente ad un gruppo multinazionale - rappresenta il...
Correlati
Altri provvedimenti