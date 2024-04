Indennità di malattia dei marittimi, dall’Inps i nuovi chiarimenti sul calcolo

La disciplina in materia d’indennità di malattia dei marittimi, contenuta nel Rd 1918/1937, com’è noto, recentemente è stata oggetto d’importanti modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 156, della legge 213/2023 (cd. “legge di bilancio 2024”).

In particolare, va ricordato che tale provvedimento ha innovato il regime sulla modalità di calcolo e l’ammontare dell’indennità in questione in favore della gente di mare, per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024.

Tuttavia, in sede di prima applicazione...