Indennità sostitutiva delle ferie anche per i dirigenti
Ne hanno diritto se non fruiscono del periodo di riposo e il datore di lavoro non dimostra di aver creato le condizioni per consentire di assentarsi
Anche per i top manager, i direttori generali e i dirigenti “apicali”, le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile (cui è intrinsecamente collegato il diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non godute). Lo ha affermato la Corte di cassazione, con ordinanza 32689/2025, in relazione a una fattispecie in cui la Corte d’appello di Brescia - sul presupposto dell’ampia autonomia nella gestione dei tempi di lavoro propria dei vertici aziendali - ha respinto...
