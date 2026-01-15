Indennizzo commercianti: liquidabili le richieste dal 1° settembre al 31 dicembre 2025
Al momento della domanda gli interessati devono avere almeno 62 anni se uomini o 57 anni se donne
L’Inps ha autorizzato la liquidazione degli indennizzi della cessazione attività commerciale, relativamente alle domande pervenute alle sedi territoriali dal 1° settembre al 31 dicembre 2025. Lo ha comunicato lo stesso istituto di previdenza con messaggio 133/2026 del 14 gennaio.
A tal proposito, vengono richiamate le precedenti istruzioni emanate ...
Correlati
Messaggio