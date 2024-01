Industria chimica e farmaceutica, anticipato l’aumento contrattuale

I 186mila lavoratori della chimica e della farmaceutica vedranno anticiparsi la tranche di 68 euro dell’aumento contrattuale prevista per luglio. Nel loro cantiere sempre aperto della contrattazione, Federchimica, Farmindustria e Filctem, Femca e Uiltec hanno deciso di assumere un ruolo proattivo rispetto a un contesto economico ancora complicato tanto per le imprese, quanto per i lavoratori e le loro famiglie, per contrastare l’impatto di costi energetici e dinamiche inflattive che si fanno ancora...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi