Infortuni sul lavoro: quando l’azienda committente è responsabile
L’esenzione scatta solo se dimostra di avere rispettato gli obblighi imposti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
In caso di infortunio sul lavoro occorso al dipendente di una ditta appaltatrice o subappaltatrice, il committente, per andare esente da responsabilità, non può limitarsi a dichiarare di non avere in alcun modo interferito con i lavori di quest’ultima, ma è tenuto a dimostrare il rispetto degli obblighi a lui imposti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
A precisarlo è la Corte di cassazione (sezione lavoro, 12 settembre 2025, n. 25113) nell’esaminare la pretesa di alcuni familiari...
