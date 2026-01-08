ApprofondimentoRapporti di lavoro

Infrazioni e sanzioni nel trasporto su strada, nuova tabella ricognitiva

di Francesco Paesani e Claudio Infriccioli

N. 1

Guida al Lavoro

Rettificata e riorganizzata la tabella ricognitiva di correlazione tra le infrazioni alla normativa dell'UE in materia di trasporto su strada e la normativa nazionale sanzionatoria applicabile

A distanza di pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della tabella allegata al DM 14/11/2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto del 28 novembre 2025 ha approvato – in sostituzione della precedente – una nuova tabella ricognitiva di correlazione tra le infrazioni alla normativa dell'UE in materia di trasporto su strada e la normativa nazionale sanzionatoria applicabile, che rettifica alcuni refusi riscontrati nella tabella allegata al precedente DM, e ne...

  1. Le novità della tabella

  • [1] Cfr. F. Paesani e C. Infriccioli, Infrazioni e sanzioni nel trasporto su strada: approvata la nuova tabella, GL 46/2025.

  • [2] Regolamento relativo, appunto, all'accesso alla professione delle imprese di trasporto su strada.

  • [3] In merito, si rinvia alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 0024138 del 10/11/2025, che "fornisce indicazioni in ordine alle modalità di comunicazione degli esiti dei controlli su strada, al fine di garantire il corretto utilizzo del sistema di interconnessione in oggetto, conformemente a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della commissione del 1° aprile 2016, così come modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2381 della Commissione del 29 settembre 2023". Nello stesso senso, si richiama anche la recente Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 36445 del 09/12/2025, che impartisce istruzioni ai Compartimenti e alle Sezioni di Polizia Stradale, in merito all'avvio del sistema di interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di autotrasporto ERRU, versione 3, "al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo sistema di interconnessione e, ancor più, la puntuale determinazione dell'indice di rischio delle imprese di autotrasporto".

  • [4] Nella previgente tabella, le suddette informazioni erano contenute in una colonna – denominata "NOTE" – ora assorbita dall'unica colonna sopra menzionata e descritta.