Innovazione e sviluppo professionale, per Fondimpresa è l’anno dei record

È la necessità di stare al passo con le grandi rivoluzioni in atto, green e digitale su tutti, per+ spingere innovazione e competitività aziendale. Ma altrettanto fondamentale è l’aggiornamento delle competenze non solo digitali e ambientali, ma anche di base e trasversali, per rispondere a un mercato del lavoro in trasformazione, e per l’inclusione di giovani e senior. Fatto sta che quest’anno, l’anno europeo delle competenze che sta per chiudersi, Fondimpresa, il più grande fondo interprofessionale...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi