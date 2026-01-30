Inps, le aliquote contributive 2026 per i lavoratori dipendenti

In tabella le aliquote contributive Inps per il 2026 anche per assunzioni agevolate, riduzioni e apprendisti
Le novità contributive 2026 in tabella
Pubblichiamo le tabelle delle aliquote contributive comprese quelle relative alle assunzioni agevolate e alle riduzioni previste per il 2026, nonché quelle relative agli apprendisti.
Aliquota contributiva - Contributi anno 2026 - Riepilogo delle aliquote contributive INPS, ex ENPALS, ex INPGI
Aliquota contributiva - Contributi anno 2026 - Assunzioni agevolate
Aliquota contributiva - Contributi anno 2026 - Riduzioni contributive
La trasparenza retributiva tra fiducia e metodo
di Vincenzo Di Marco - Vice Presidente AIDP Lombardia; membro Advisory Board nazionale AIDP