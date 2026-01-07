Inps, così il rinnovo delle pensioni 2026

L'Inps fornisce i dettagli sulle attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali per il 2026

L'Inps ha fornito con un certo anticipo rispetto alle tempistiche degli ultimi anni con la circolare annuale i nuovi valori per il calcolo delle prestazioni pensionistiche e assistenziali per il 2026, sulla base dell'indice provvisorio che verrà applicato per rivalutare le prestazioni stesse pari all'1,40%, mentre è confermato per il 2025 l'indice di rivalutazione dello 0,80% già applicato dal 1° gennaio 2025 in via provvisoria, ragione per cui l'Inps non procederà ad alcuna operazione di conguaglio...