Inps, debutta la nuova procedura centralizzata per i debiti dei professionisti

L’Inps, con messaggio 3020/2025 del 10 ottobre, ha avviato una nuova fase di formazione centralizzata delle comunicazioni di debito relative ai contributi dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata, sulla base degli esiti dei controlli automatizzati ex art. 36-bis del Dpr 600/1973. La procedura, che sostituisce l’elaborazione manuale a livello di sede, ha lo scopo di uniformare i processi di accertamento e migliorare la tempestività delle notifiche verso i contribuenti.

Inquadramento normativo e di prassi

La nuova attività...