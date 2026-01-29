Inps riattiva i servizi di calcolo e verifica della pensione con i nuovi requisiti
I programmi sono stati aggiornati alle novità della legge di Bilancio 2026 e alle più recenti stime pubblicate dalla Ragioneria generale dello Stato
Via libera dell’Inps all’aggiornamento dei programmi per la verifica del diritto e per il calcolo delle pensioni, in seguito alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2026. Con il messaggio 305/2026 del 29 gennaio, l’istituto ha ripristinato i servizi che erano stati sospesi all’inizio dell’anno con messaggio 33/2026 del 2 gennaio.
Sono stati riattivati i programmi relativi alle procedure di verifica del diritto a pensione, alla gestione del conto assicurativo, al calcolo della pensione e ai ...
