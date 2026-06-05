La nozione di «lavoro di pari valore» è uno dei concetti più delicati e destinati ad avere maggiore impatto applicativo nella disciplina sulla trasparenza retributiva introdotta dal Dlgs 96/2026, attuativo della direttiva Ue 2023/970. È proprio attorno a questa categoria, infatti, che ruotano sia il diritto individuale di informazione sia gli obblighi di reportistica sul gender pay gap previsti per le aziende più grandi.

Il problema nasce dal fatto che la comparazione non riguarda soltanto lavoratori...