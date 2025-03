Intelligenza artificiale e sistemi decisionali e di monitoraggio integralmente automatizzati: l'informativa sindacale

[1] La circolare INL n.4 del 1 agosto 2022, successivamente all'introduzione dell'art.1.bis, ha specificato il correlato regime sanzionatorio, precisando che "la violazione delle disposizioni contenute nell'art.1-bis è sanzionata dal nuovo art.19, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro per ciascun mese di riferimento, soggetta a diffida ex art.13 D.Lgs. n.124/2004. La sanzione va quindi applicata per ciascun mese in cui il lavoratore svolga la propria attività in violazione degli obblighi informativi in esame da parte del datore di lavoro o del committente".