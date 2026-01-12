Intelligenza artificiale e sorveglianza umana: emerge una nuova figura dirigenziale?

La sottoscrizione dell’Accordo 5 novembre 2025, mediante il quale Confcommercio-Imprese per l’Italia e Manageritalia hanno provveduto al rinnovo del Ccnl per i dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, ha portato in luce il tema dell’intelligenza artificiale (IA), ritenuto un fattore decisivo del processo di trasformazione digitale dell’impresa.

Riconoscendo che «la forza del Terziario risiede nella capacità delle imprese e dei dirigenti di affrontare i processi di ...