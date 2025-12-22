Rapporti di lavoro

Intelligenza artificiale nel lavoro, le linee guida per una grammatica umana

Sono state pubblicate dal ministero del Lavoro

di Antonio Carlo Scacco

La dimensione umana e costituzionale del lavoro distinta dalla gestione algoritmica dell’attività lavorativa. È questa la trama di fondo che contrassegna le nuove “Linee guida per l’implementazione dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro” approvate con decreto ministeriale 180/2025 del 17 dicembre.

La convinzione che il lavoro dell’uomo ...

Correlati

Decreto ministeriale

Gli ultimi contenuti di Rapporti di lavoro