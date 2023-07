Al via la sperimentazione per la liquidazione automatica dell’indennità di accompagnamento agli ultra 67enni di Arturo Rossi

Via libera dell'Inps alla sperimentazione della liquidazione in via automatica dell'indennità di accompagnamento agli ultra67enni; ne ha dato notizia l'Istituto con messaggio 2536 del 6 luglio 2023.

La fase sperimentale interesserà le sedi territoriali provinciali Inps di Modena, Genova, Brindisi e la Filiale metropolitana di Napoli, con lo scopo poi di estenderla a tutto il territorio nazionale.

In maniera specifica, l'operazione è riferita all'attuazione del Progetto Pnrr n. 123 "Liquidazione automatizzata...