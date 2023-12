Invalidità: invio della documentazione sanitaria dalle associazioni dei disabili

Le associazioni di categoria delle persone disabili potranno utilizzare il servizio telematico dell’Inps per allegare la documentazione sanitaria di invalidità civile ai fini dell’accertamento medico legale delle domande.

Con il messaggio dell’Inps del 14 dicembre 2023, n. 4454, vengono fornite le indicazioni per utilizzare il servizio fruibile nei confronti delle commissioni mediche dell’Inps che operano in convenzione con le Regioni o quando procedono per la revisione di invalidità, cecità, sordità...