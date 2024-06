Ispezioni sul lavoro - Competenza territoriale dell'ispettorato

[2] In caso di task force ispettive il personale ispettivo è chiamato, per un determinato periodo di tempo, a prestare servizio presso un ITL diverso da quello di appartenenza. Nella nota 4687/2017 viene chiarito che restano immutate, in tali ipotesi, le indicazioni fornite in passato.

[3] Lett. circ. 29/12/2016; nota MLPS 14773/2016; nota Inl 2016/2022 con la quale è stato nuovamente valorizzato il luogo dell'accertamento quale "… criterio unificante per l'individuazione dell'ufficio ricevente "quando il luogo di commissione, in quanto ricadente in plurime circoscrizioni territoriali, non è idoneo a determinare una specifica competenza …". Al riguardo, inoltre, si rileva come a identiche conclusioni possa pervenirsi sulla scorta dei più recenti arresti giurisprudenziali compendiati significativamente sia in pronunce di merito (Trib. Milano sentenza 229/2017; Trib. Treviso ordinanza del 7 ottobre 2021) che, soprattutto, di legittimità (Cass. ord. 17466/2021 nonché, per il passato, Cass. sent. n. 27202/2011), con cui è stata riaffermata la decisività del momento di collegamento rappresentato dal luogo dell'accertamento.