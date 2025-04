Ispezioni su salute e sicurezza: +126% sul 2023

In crescita le ispezioni sul lavoro nel 2024: sono state effettuate 139.680 verifiche ispettive, con 83.330 violazioni in materia di salute e sicurezza accertate nelle 46.985 ispezioni effettuate (+126% sul 2024). I provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali sono stati 15mila (+34% sul 2023) e rappresentano il massimo storico; di questi circa il 37% sono dovuti a gravi violazioni in materia di sicurezza. L’attività ispettiva ha fatto emergere 200 milioni di contributi previdenziali...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi