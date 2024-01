Record di occupati a novembre: 520mila in più sull’anno scorso

A novembre l’occupazione ha fatto un altro balzo in avanti: si contano 30mila lavoratori in più rispetto a ottobre, che hanno portato il numero complessivo di occupati a quota 23.743.000 unità, registrando così un nuovo record nelle serie statistiche dell’Istat dal 2004, su livelli superiori a quelli pre Covid. A crescere è sia l’occupazione maschile (+7mila persone in un mese, +263mila sull’anno) che quella femminile (+24mila in un mese, +258mila su base annua). Rispetto a novembre 2022 il mercato...

