Iter e tutele per lavoratrice madre e lavoratore padre dimissionari

[1] Cassazione Sez. Lav. n. 5749/2008: è illegittimo il licenziamento della lavoratrice anche se il datore di lavoro, quando lo adotta, non sa che la dipendente è in stato di gravidanza: conta soltanto il fatto (oggettivo) che la donna aspetta un bambino. La norma tutela la lavoratrice anche nel caso in cui fosse quest’ultima ad ignorare di essere incinta”.

[3] Cassazione n. 22720/2017: affinché il licenziamento possa considerarsi legittimo, la cessazione deve riguardare l’intera azienda e non una sua singola sede o reparto. Vedi anche Cassazione n. 145151/2018: la deroga non può essere estesa anche al caso di chiusura di un singolo reparto in cui opera la dipendente. Inoltre, secondo la Cassazione, ordinanza 19 dicembre 2023, n. 35527, rispetto al concetto di cessazione dell’attività, deve essere esclusa dal suo perimetro operativo ogni possibilità che comporti, in qualche modo, la continuazione o la persistenza dell’impresa, a qualsiasi titolo essa avvenga.