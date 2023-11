L’assegno anticipato surclassa la nuova quota 103 contributiva di Antonello Orlando e Matteo Prioschi

Si evita il ricalcolo contributivo se si prolunga l’attività lavorativa fino a diciotto mesi









Le novità in arrivo con la legge di Bilancio del 2024 in materia di anticipi pensionistici richiederanno ulteriori riflessioni ai lavoratori che fra 2023 e 2024 raggiungeranno 41 anni di contributi con almeno 62 anni di età. Infatti la pensione in quota 103 cambia metodo di calcolo a seconda di quando si compiono i requisiti. Per chi li matura nel 2023, non muta il metodo naturale di calcolo dell’assegno e rimangono le finestre di accesso a pensione di tre mesi per il settore privato e il doppio ...