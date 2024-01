L’aumento delle competenze fa crescere il ruolo sussidiario dei consulenti del lavoro

Quale ruolo sociale per i consulenti del lavoro nel terzo millennio? A distanza di 45 anni dalla creazione dell’ordine con la legge 12/79 e di 60 anni dalla nascita della professione con la legge 1081/64 l’interrogativo è legittimo, anche per l’intenso sviluppo di funzioni e competenze intervenuto negli ultimi vent’anni. Oggi come oggi la legge istitutiva dell’ordinamento resta un caposaldo, un pilastro per l’esercizio della professione, anche perché contiene la riserva con cui il legislatore ha ...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi