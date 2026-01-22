L’azione del lavoratore contro il datore non interrompe la prescrizione dei contributi
In due ordinanze di Cassazione riepilogati sinteticamente alcuni principi sulla prescrizione in ambito previdenziale
Due recenti ordinanze della sezione lavoro della Cassazione consentono di riepilogare sinteticamente alcuni principi in materia di prescrizione dei contributi previdenziali, nei loro aspetti più rilevanti e di concreta applicazione. Il caso trattato da Cassazione 954/2026 riguarda una questione di ricalcolo della contribuzione in ragione di una voce retributiva (indennità di prepensionamento) effettivamente versata e completa delle voci nel tempo riconosciute, in presenza di un versamento di contribuzione...
