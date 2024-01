L’esonero contributivo 2024 tra continuità e nuove agevolazioni

La disposizione che prevede l’esonero contributivo 2024 rappresenta a tutti gli effetti una nuova norma, seppur avente ad oggetto uno strumento ormai conosciuto



Tutti contro il cuneo fiscale. Oggi come ieri e, come probabilmente sarà, domani.

Come metaforico scalpello per corrodere quel cuneo fiscale che tanto segna la retribuzione netta del lavoratore/trice in contrapposizione dell’odiato costo del lavoro, negli ultimi anni stiamo assumendo la c.d. riduzione contributiva a carico dei lavoratori o, più semplicemente, esonero contributivo, nelle sue varie forme.

L’esonero contributivo, di cui si è ampiamente discusso a partire dalla sua introduzione nella legge...