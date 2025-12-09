L’esonero contributivo per le mamme può discriminare gli uomini

L’articolo 6 del decreto legge 95/2025 ha previsto, a favore delle madri lavoratrici con almeno due figli, un bonus mamme di 40 euro mensili e ha posticipato all’anno 2026 l’esenzione dai contributi previdenziali per l’invalidità e la vecchiaia disposta dalla legge 213/2023 (Bilancio 2024) a favore delle stesse lavoratici madri con due o più figli nel limite massimo annuo di 3mila euro. Tuttavia, in base al comma 2 dello stesso articolo 6, tale posticipo dell’esenzione non si applica alle lavoratrici...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi