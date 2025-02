L'evoluzione delle mansioni del lavoratore: prefazione

Il tema scelto da Guida al Lavoro, quello delle mansioni del lavoratore, riveste un'indubbia centralità – non sempre percepita in tutte le sue molteplici implicazioni – nella regolamentazione del rapporto di lavoro; infatti, al suo interno si confrontano e devono trovare un equilibrio due aspetti fondamentali: la tutela della professionalità del lavoratore che è parte importante del suo patrimonio e la flessibilità di impiego della forza lavoro che è una necessità (non una mera esigenza) dell'impresa.