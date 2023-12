L’incentivo anti quota 103 include l’1% aggiuntivo

L’incentivo al posticipo del pensionamento con quota 103 include anche l’eventuale 1% di contribuzione aggiuntiva a carico del lavoratore che ha una retribuzione superiore alla prima fascia.

In base all’articolo 1, comma 286, della legge 197/2022, i lavoratori che maturano i requisiti per quota 103 e decidono di continuare l’attività possono scegliere di non versare la parte di contributi previdenziali a loro carico e di riceverli in busta paga. A integrazione delle istruzioni fornite con la circolare...