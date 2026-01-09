L'indennità per decesso corrisposta agli eredi del lavoratore non è soggetta a tassazione

L'Agenzia delle Entrate affronta un tema legato alla gestione del welfare e delle tutele aziendali: il corretto trattamento fiscale delle somme riconosciute ai familiari del lavoratore deceduto da parte del datore di lavoro

La promessa di indennizzo è una "garanzia aggiuntiva e non sostitutiva di quella prevista generalmente dal CCNL". L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 4 dicembre 2025, n. 301, chiarisce che le somme corrisposte dal datore di lavoro in base al regolamento aziendale al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa a seguito di morte o invalidità permanente del lavoratore non concorrono a formare reddito imponibile, sia se erogate in forma di capitale sia come rendita, poiché rientrano ...