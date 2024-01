L’Inps rivaluta le indennità antitubercolari per il 2024

Rivalutati gli importi che devono essere riconosciuti ai soggetti affetti da malattia tubercolare per il 2024 a seguito della determinazione della percentuale di perequazione in misura pari all’8,1% per il 2023 e al 5,4% in via provvisoria per il 2024.

L’Inps, con la circolare 3 del 3 gennaio 2024, ha aggiornato i valori delle prestazioni economiche di cui beneficiano assicurati e pensionati.

Pertanto, i nuovi importi delle prestazioni, tenuto conto del dato definitivo per il 2023 e di quello provvisorio...