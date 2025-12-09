L’intelligenza artificiale cambia i processi di un’azienda su due
Per ridurre l’impatto sulle risorse umane il 43% delle imprese sta facendo formazione. Le applicazioni più diffuse riguardano analisi dei dati, marketing, ricerca e sviluppo
L’intelligenza artificiale sta entrando con sempre maggiore decisione nei processi produttivi e organizzativi delle imprese: quasi un’azienda su due associata a Confindustria è coinvolta a vario titolo in un percorso di trasformazione tecnologica che interessa soprattutto i servizi e le realtà di maggiore dimensione. L’11,5% utilizza o sta testando soluzioni basate su algoritmi avanzati, mentre il 37,6% ne sta valutando l’introduzione. Le applicazioni più diffuse riguardano analisi dei dati, marketing...