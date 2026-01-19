L’utilizzo dell’intelligenza artificiale giustifica il licenziamento
Legittima la soppressione di un posto di lavoro con trasferimento di funzioni ad altri dipendenti che le svolgono grazie all’Ai
La decisione di sopprimere una funzione aziendale, avocando le relative mansioni all’interno di altra funzione che si avvale del supporto di sistemi di intelligenza artificiale, può giustificare il licenziamento per motivo oggettivo.
In un contesto produttivo ad alto valore tecnologico, il sacrificio delle funzioni aziendali periferiche rispetto al core business può essere validamente perseguito ricorrendo all’intelligenza artificiale come strumento di supporto per la gestione delle mansioni riconducibili...
Correlati
Tribunale