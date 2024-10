La bilateralità cambia pelle e fa da canale per estendere il welfare

Gli enti bilaterali si evolvono e diventano il canale per estendere il welfare ai lavoratori di quei settori dove le dimensioni aziendali sono più frammentate, come l’edilizia, il terziario, l’agricoltura e l’artigianato. Nati per la gran parte negli anni ’90 con una funzione di compensazione in settori dove non arrivavano gli ammortizzatori (come il commercio e l’artigianato), oggi gli enti bilaterali si stanno affermando per il loro ruolo di “ponte”, anche in quelle aziende che non hanno contrattazione...

