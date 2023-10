La Cassazione spiega l’applicabilità temporale dell’indennità una tantum di Rita Rossi

Non è giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo contrattuale, l’intero importo dell’indennità una tantum a copertura della vacanza contrattuale, anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro. Con l’ ordinanza 6 ottobre 2023, n. 28186, la Corte di Cassazione spiega la funzione e il perimetro di applicabilità temporale dell’indennità una tantum per vacanza contrattuale.

La Corte di appello aveva interamente posto a carico della ricorrente, anziché il solo periodo di prestazione del lavoratore alle proprie dipendenze, l’intero periodo di vacanza contrattuale di 44 mesi nel quale il predetto aveva lavorato alle dipendenze di altre società appaltatrici.

La Cassazione, intendendo dare continuità, alle numerose precedenti pronunce intervenute sulla medesima vicenda (tra le altre Cass. nn. 36648/2022 e 22410/2023), stabilisce che l’indennità “una tantum ha (...) la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all’aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae, onde non appare giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l’intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva”. Tale conclusione, ad avviso della suprema corte, trova conferma indiretta nell’ “esigenza di riproporzionamento, espressamente avvertita dalle parti collettive laddove le stesse hanno stabilito che gli importi in questione dovessero essere corrisposti in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”.

Quindi, in assenza di diversa previsione negoziale ad hoc che ponga l’obbligazione integralmente in capo a chi risulti datore di lavoro al momento della stipula del contratto collettivo, l’indennità di vacanza contrattuale può essere oggetto di pretesa per il solo periodo di prestazione del lavoratore alle proprie dipendenze, in quanto strutturalmente correlata all’effettuazione della prestazione lavorativa e in assenza di alcun vincolo di solidarietà con le precedenti appaltatrici.