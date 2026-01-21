La clausola sociale è efficace anche senza accordo sindacale
Se prevista dal contratto collettivo, il dialogo tra azienda e sindacati serve solo a facilitarne l’applicazione
Le clausole sociali previste dai contratti collettivi configurano un vero e proprio diritto soggettivo dei lavoratori all’assunzione da parte dell’impresa subentrante, azionabile anche in assenza di accordi sindacali “di armonizzazione”. Lo afferma la sezione lavoro del Tribunale di Napoli, con sentenza del 9 dicembre 2025, in riferimento a quanto previsto dal Ccnl pubblici esercizi, ristorazione e turismo.
In realtà, le clausole sociali non costituiscono un’anomalia del sistema degli appalti, bensì...