La dichiarazione di fallimento non scioglie il rapporto d’agenzia di Alessandro Limatola e Gianluca Stanzione

Nel caso in cui il rapporto il rapporto di agenzia sia sciolto con l'esclusione dei crediti a esso relativi dallo stato passivo del fallimento del preponente, l'agente ha diritto di esserne ammesso per i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela. Sulla base di questo principio, la Cassazione Sezione Lavoro, con la sentenza 10046/2023 dello scorso 14 aprile, ha sovvertito l'orientamento precedente della giurisprudenza di legittimità e di merito in un...