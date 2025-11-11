La direttiva Ue non può imporre come determinare il salario minimo
Gli Stati che lo adottano, sono liberi di individuarne i criteri che lo definiscono
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con una sentenza pubblicata l’11 novembre (causa C-19/23 Danimarca/Parlamento e Consiglio), conferma l’impianto generale della direttiva Ue 2022/2041 sui salari minimi adeguati nell’Unione europea, annullandone solo alcune specifiche disposizioni.
La direttiva in questione, che si propone di migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell’Unione attraverso...