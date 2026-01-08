La disoccupazione a novembre cala al minimo storico del 5,7%

A novembre la disoccupazione scende al minimo storico del 5,7%. Rispetto ad ottobre la diminuzione di 30mila disoccupati è accompagnata però dalla crescita di 72mila inattivi, e dal calo di 34mila occupati a causa della frenata dell’occupazione femminile (-30mila) e in modo meno sostenuto di quella maschile (-4mila).

Sui dati dell’Istat è intervenuta la premier Giorgia Meloni che li considera «risultati che parlano del lavoro quotidiano di imprese, lavoratori e professionisti, e dello sforzo comune...