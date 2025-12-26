La donazione al Terzo settore evita l’addizionale Irpef sui manager bancari
Gli enti devono essere estranei a rapporti di controllo diretto o indiretto con l’erogatore. L’intermediario è chiamato a versare una somma pari ad almeno il doppio dell’addizionale dovuta
Compensi variabili dei dirigenti del settore finanziario: escluso il prelievo fiscale in caso di erogazioni al Terzo settore. È questo il meccanismo di fondo di una delle novità introdotte durante l’iter parlamentare all’interno del Ddl di Bilancio.
La manovra interviene sull’articolo 33 del Dl 78/2010, una norma adottata nel contesto della crisi finanziaria del 2008 con l’obiettivo di incidere, mediante un’addizionale Irpef, sulle componenti variabili delle remunerazioni nel settore finanziario. ...