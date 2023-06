La festività dei santi Pietro e Paolo in busta paga di Michele Regina

Il 29 giugno, festività dei santi Pietro e Paolo, cadente quest'anno di giovedì, in base all'articolo 1 del Dpr 792/1985, è festivo per i lavoratori del settore pubblico e privato operanti nell'ambito del territorio del Comune di Roma; come lo è, in base alla contrattazione collettiva, anche negli altri Comuni d'Italia in cui tale festività ricorra quale festività del Santo Patrono.

Si ricorda in generale che tale festività, per tutto il territorio nazionale, integra una delle 4 festività soppresse...